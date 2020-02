Vzw ’t Prieeltje neemt haar intrek in het voormalige kinderdagverblijf Vanessa Dekeyzer

05 februari 2020

13u54 9 Landen Begin dit jaar kreeg het stedelijk kinderdagverblijf Ons Zonneke onderdak in het fonkelnieuwe gebouw aan de Oscar Huysecomlaan in Landen. Daardoor kwam het gebouw aan de E. Moyaertslaan leeg te staan. Dit was een geschenk uit de hemel voor de vzw ‘t Prieeltje, die dringend op zoek was naar een tijdelijk onderkomen in afwachting van haar nieuwbouw in Hakendover.

‘t Prieeltje is een kleinschalig therapeutisch dagverblijf voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar met een ernstige mentale, motorische of meervoudige beperking, die omwille van de ernst van hun handicap niet naar school kunnen gaan. Momenteel komen er achttien kinderen, uit de ruime regio rond Tienen, bijna dagelijks naar ’t Prieeltje. “Toen we vernamen dat deze organisatie het gebouw, waar tot voor kort het stedelijk kinderdagverblijf was gehuisvest, tijdelijk wilde huren, hebben we meteen toegestemd”, zegt Landens burgemeester Gino Debroux (L’anders), bevoegd voor patrimonium.

Drie jaar

“We hebben met de vzw een huurovereenkomst van drie jaar afgesloten. Dan zou de nieuwbouw aan de Hollestraat in Hakendover klaar zijn", voegt Saartje Ieven (L’anders), schepen van Kinderopvang, er aan toe. “Dit is uiteindelijk een win-winsituatie voor alle partijen geworden. We voorkomen dat het voormalig kinderdagverblijf leeg komt te staan en we zijn tegelijk heel blij dat het gebouw op die manier toch nog een plaats kan bieden aan kinderen binnen de zorgsector.”

Ketting

De voorbije drie weken heeft een grote groep vrijwilligers Ons Zonneke aangepast aan de noden van de organisatie. Zeker naar toegankelijkheid voor kinderen moesten er enkele dingen gebeuren. “Vorig weekend hebben we dan met meer dan 30 vrijwilligers al heel veel dozen naar Landen verhuisd ”, zegt Marijke Vananroye, directeur ‘t Prieeltje. “Dit ging ongelooflijk snel omdat we een ketting vormden. Vandaag zijn we het laatste aan het inpakken en morgen komt er een verhuisfirma voor de kasten en het groot meubilair. Dit wordt gesponsord door Komok vzw. Daarna gaan we over tot de installatie en maandag doen we officieel de deuren op. Dat wordt spannend.”