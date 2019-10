Vrouw met voorlopig rijbewijs knalt onder invloed tegen gevel Kristien Bollen

21 oktober 2019

In de nacht van zondag op maandag gebeurde er een verkeersongeval op het kruispunt van de Droogveldstraat en de F. Istasstraat in Landen. Een 46-jarige vrouw uit Landen reed met haar auto in op de gevel van een woning op de Droogveldstraat. De auto kwam tot stilstand dwars over een beek. De bestuurster legde een positieve alcoholtest af en reed met een voorlopig rijbewijs. Ze verkeerde aanvankelijk in levensgevaar maar dit is ondertussen geweken.