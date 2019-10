Vrije Basisschool Bovenpoort Landen verrast met twee primeurs: ‘zingtijd’ in eigen schoolkoor en ‘zentijd’ tijdens kinderyoga Vanessa Dekeyzer

16u53 0 Landen Er valt vanaf dit schooljaar heel wat te beleven op de Vrije Basisschool van Landen. Elke maandagmiddag kan je meer dan 50 kinderen tot op de speelplaats horen zingen.

Zij repeteren wekelijks voor hun muziekrepertoire met juf Elodie Botte, zangeres bij Scala & The Kolacny Brothers. “Het koor telt nu al 50 kinderen, dus er zit heel wat muzikaal talent hier op school”, zegt Elodie. “Bovendien zijn er kinderen én juffen die instrumenten spelen en daar gaan we zeker ook gebruik van maken. Wat zingen we zoal? Kinderliedjes maar ook hippe liedjes, die we in een nieuwe jasje steken. En misschien schrijven we in de nabije toekomst wel eigen nummers. Het is alvast ook onze ambitie om enkele keren per jaar op te treden, sowieso in de school, maar liefst ook buiten de klasmuren. Dus wie ons wil boeken, ga uw gang!”

Behoefte aan rust

Naast het koor lanceert VBS Landen ook kinderyoga. “Kinderen hebben behoefte aan rust. Dit werd heel duidelijk toen we het aantal inschrijvingen zagen. Drie vierde van de leerlingen had interesse”, zegt juf Greet Olemans, kinder-en jongerencoach. “Donderdagmiddag is het vanaf nu ‘zentijd’. In groepjes van ongeveer 20 leerlingen leren de kinderen hun aandacht naar binnen richten. En de eerste reacties zijn al bijzonder positief. We doen dus zeker verder.”