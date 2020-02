Voorpost protesteert aan campus D’HEK tegen uitstap naar Turkse moskee Vanessa Dekeyzer

20 februari 2020

17u07 0 Landen Actiegroep Voorpost organiseert vrijdagochtend samen met Vlaams Belang een protestactie aan GO! Campus D’Hek tegen de verplichte uitstap van de leerlingen naar een Turkse moskee en een Turks eethuis. Die uitstap staat gepland in het kader van de mondiale dag. De schooldirectie begrijpt de hele heisa niet.

De afgelopen twee weken werden verschillende interne brieven van GO! middenschool D’Hek in Landen gedeeld via sociale media. Daarin staat te lezen dat de leerlingen van het eerste jaar de migrantenwijk en de mijnsite van Heusden-Zolder bezoeken, net als een Turkse moskee. Afgesloten wordt er met een kebab en een wijkspel om de cultuur en het geloof beter te leren kennen. De brief vermeldt ook duidelijk dat de leerlingen verplicht worden deel te nemen aan deze activiteiten.

“Deze uitstap heeft niets te maken met mondiale vorming maar alles met pure islamindoctrinatie”, klinkt het bij Voorpost. “Met onze actie willen we tonen dat we onze Vlaamse kinderen de islam niet door de strot laten duwen.”

“De verspreiding van die brieven is duidelijk bedoeld om politieke campagne te voeren”, reageert Elke Ceuleers, directeur middenschool D’Hek. “Omdat de inhoud uit de context werd gehaald, zorgde de verspreiding ervan voor heel wat reacties, waaronder beledigingen en dreigementen aan het adres van de school en haar personeel.”

De schooldirectie en het leerkrachtenteam begrijpen de heisa niet. “Tijdens de verschillende activiteiten die kaderen in ‘mondiale vorming’ maken leerlingen tijdens de uitstap op een positieve manier en in een ongedwongen sfeer kennis met andere culturen en geloofsovertuigingen. Onze samenleving wordt nu eenmaal gekenmerkt door een sterke culturele en levensbeschouwelijke veelheid. Wij willen de leerlingen opvoeden tot vrije, zelfstandige burgers met zin voor verantwoordelijkheid en respect voor anderen.”

De school is dan ook niet van plan om de actie van Voorpost en Vlaams Belang de geplande uitstap te laten verstoren. “Alle regelingen zijn getroffen om het onthaal van de leerlingen en het vertrek van de bussen in alle rust te laten verlopen”, aldus directeur Ceuleers.

Het is niet de eerste keer dat er een dergelijke protestactie in onze regio opgezet wordt. In januari laatstleden protesteerde de actiegroep Voorpost ook al tegen een uitstap van het Stedelijk Instituut voor Technische Beroepen Aarschot (SIBA) naar een moskee in Maasmechelen in het kader van de interlevensbeschouwelijke dialoog.