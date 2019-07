Voorlezers gezocht voor de Boekenstoet vdt

12u29 3 Landen De stad Landen start met een nieuw project: de Boekenstoet. Dat is een voorleesproject dat zich richt op anderstalige of taalzwakke kinderen van 4 tot 9 jaar.

Gedurende een periode van enkele maanden komt een voorleesvrijwilliger aan huis en ontdekken de kinderen samen met hun ouders wat verhalen kunnen betekenen. Door het aanreiken van verhalen en boeken thuis wil Boekenstoet die gezinnen waar lezen en boeken, om welke reden dan ook, geen evidentie zijn, een duwtje in de rug geven. Ze bezoeken ook één keer samen de bib. Zo komen de kinderen op een leuke, interactieve manier in contact met het Nederlands wat de taalstimulering en het leesplezier zeker kan bevorderen. “Wanneer het leesplezier voet aan de grond krijgt in het gezin, groeit de motivatie om boeken in huis te halen”, klinkt het.

De stad is nu op zoek naar tien Boekenstoet-voorlezers . De vrijwilligers krijgen vooraf een vorming met tips en tricks. Heb jij ook zin om voorleesplezier te verspreiden bij kinderen uit kansengroepen? Neem dan contact op met de dienst welzijn op het nummer 011/67.26.19 of 011/67.29.15, via mail naar welzijn@landen.be.