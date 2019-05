Volgens Jong Vld voelen Landense jongeren zich onbegrepen vdt

21 mei 2019

Volgens Malika Krossa, voorzitster van Jong Vld Landen en 7de opvolger voor het Vlaams parlement, voelen de Landense jongeren zich een beetje in de kou gelaten. “Zo vragen zij al lang een jeugdhuis. Even was er hoop toen de stad dit wilde realiseren in het GC Amfi in de Stationsstraat, maar vandaag spreekt niemand nog over een jeugdhuis. Zelfs met een pop-up jeugdhuis als overgangsmaatregel zou de jeugd al tevreden zijn. Andere jongeren melden dan weer dat zij het bijzonder jammer vinden dat twee van hun favoriete party’s, namelijk het jaarlijks weerkerende kampvuur van de KLJ Walshoutem en Rock Landen dit jaar in hetzelfde weekend zullen plaatsvinden. Gesprekken tussen de organiserende verenigingen en de stad hebben er niet toe geleid dat deze evenementen over twee weekends gespreid kunnen worden.”