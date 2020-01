Vijftien maanden cel voor winkeldievenbende Kim Aerts

30 januari 2020

12u11 0 Landen Drie mannen zijn veroordeeld voor een reeks winkeldiefstallen tussen juni 2018 en augustus 2019. Het trio had het vooral gemunt op sigaretten en alcohol in filialen van Colruyt.

De drie mannen sloegen hun slag in warenhuizen in Tienen, Hasselt, Keerbergen, Landen en Sint-Truiden. Ze maakten voor bijna 2.500 euro buit aan drank en rookwaren. Ze liepen tegen de lamp in Landen op 10 augustus vorig jaar. De bende werkte in wisselende samenstelling waarbij een iemand telkens op de uitkijk stond. De gestolen goederen verstopten ze onder hun kledij of in een diepvrieszak om het alarm te omzeilen. Ze verplaatsten zich met een VW Golf met Duitse nummerplaten. “De feiten zijn bewezen door het strafonderzoek. In het bijzonder kan verwezen worden naar de camerabeelden, de verklaringen van de winkeldetectives en de verantwoordelijken van de filialen”, oordeelde de rechter. De drie vroegen asiel aan, maar die aanvraag werd geweigerd. Zowel Aleksandre J., Vilen D. en Giorgi K. kregen een celstraf van vijftien maanden. Die twee laatste verblijven ondertussen al vijf maanden in voorlopige hechtenis. J. kon ontsnappen aan de speurders. Ze kregen elk een boete van 800 euro. De VW Golf werd verbeurdverklaard.