Vijf meter hoge muur valt om, brokstukken belanden in tuin én veranda van buren: “Ik heb hiervoor gewaarschuwd, maar er moest eerst iets gebeuren” Vanessa Dekeyzer

06 februari 2020

18u08 9 Landen In de Dorpsstraat 75 in Attenhoven is een deel van een muur van een woning van vijf meter hoog ingestort. De stenen kwamen terecht in de tuin van buurman Eddy Vanmunster en tegen diens veranda, die zwaar beschadigd geraakte. “Al een geluk dat niemand van mijn kinderen gewond geraakt is”, zegt Eddy opgelucht.

Eddy was op het moment van de feiten, woensdagochtend 8.40 uur, niet thuis. Hij was net zijn jongste dochter naar school gaan brengen. Zijn andere dochter Fleur (19) was wel in haar kamer toen de muur het begaf. “Ik hoorde een grote knal en dacht meteen dat er op straat een ongeval gebeurd was. Maar toen ik beneden kwam, zag ik de ravage. Onze twee honden, die in de veranda zaten, waren gelukkig ongedeerd.”

Het gezin is erg aangeslagen door de gebeurtenis. “Vijf minuten voor de instorting liep ik nog op onze koer, die de scheiding vormt met onze buur, samen met mijn dochter. Dit had veel erger kunnen aflopen. Al jaren kaart ik bij alle mogelijke instanties de gevaarlijke situatie aan, maar blijkbaar moest er eerst iets gebeuren voor men ons zou helpen.”

Op zand gebouwd

Burgemeester Gino Debroux (L’anders) kwam meteen na de feiten ter plaatse, samen met de brandweer die de veranda van buurman Eddy stutte. “De stabiliteitsingenieur van de brandweer is ter plaatse gekomen om de ernst van de situatie in te schatten en kwam tot de conclusie dat er een ernstig stabiliteitsprobleem is bij de bijbouw aan de woning en de achterliggende schuur”, aldus burgemeester Debroux. “Het betreft een oude woning waarvan de muren op zand zijn gebouwd, zonder echte funderingen dus.”

Onbewoonbaar

Burgemeester Debroux besliste hierop onmiddellijk een firma te contacteren om de nodige stuttingswerken uit te voeren om te vermijden dat er nog delen zouden invallen. “De volgende dagen zal ik ook het bevel geven om de delen van de woning die niet stabiel zijn, te slopen, aangezien deze toch niet door renovatie of andere werken kan hersteld worden. De woning is momenteel dus onbewoonbaar. Aan de bewoner-eigenaar is een woning ter beschikking gesteld door het OCMW.”

Dertien honden

Ook het dierenasiel van Sint-Truiden kwam ter plaatse. De bewoner had dertien honden in huis, weten Eddy en Fleur. Deze werden op bevel van de politie naar het dierenasiel van Sint-Truiden gebracht. “Het ging om acht volwassen honden en vijf pups”, zegt Mathieu Helleputte van Animal Rescue Service, die mee de dieren ging ophalen. “We hebben ook nog zeven goudvissen meegenomen.”

“Het was hartverscheurend om te zien hoe angstig de hondjes waren”, aldus Fleur. “De pups waren amper één week oud. Hopelijk vinden zij allemaal opnieuw een warme thuis.” Eddy hoopt op zijn beurt dat de lokale overheid de juiste conclusies trekt uit het verhaal. “Zodat niemand dit nog hoeft mee te maken.”