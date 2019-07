Video: Waterlek in de Watertorenstraat wordt onderzocht Vanessa Dekeyzer

03 juli 2019

16u42 0 Landen Sinds vanochtend staat de Watertorenstraat deels onder water. De Watergroep onderzoekt momenteel wat de oorzaak kan zijn. “Hopelijk vinden ze snel een oplossing, want nu gaan er zoveel liters water zomaar verloren en dat terwijl er waterschaarste is”, zegt waarnemend burgemeester Gary Peeters (CD&V).

“In de voormiddag zijn er heel wat klachten over het waterlek binnengekomen op onze stadsdiensten”, gaat Gary verder. “We zijn dan ook meteen ter plaatse gegaan om de situatie te bekijken en hebben de Watergroep gecontacteerd. Die dacht aanvankelijk dat het om ‘een opstoot van natuurlijke bronnen’ zou gaan, maar dat leek ons onwaarschijnlijk. Vandaar dat verder onderzoek nodig was.”

Het water stroomt volgens een getuige al sinds 5.30 uur over de Watertorenstraat neerwaarts richting de Roospoort. “Waar het lek zich precies voordoet, is niet meteen duidelijk als gevolg van de hoge grassen in de bermen. Vandaar dat we aan het maaien zijn, zodoende de juiste locatie van het lek te kunnen bepalen. Er wordt gedacht dat er een lek zou kunnen ontstaan zijn in de grote buis, die van aan het Bronplein tot in de watertoren van Landen loopt. Het is namelijk zo dat we natuurlijke bronnen hebben op het Bronplein. Van hieruit wordt het water opgepompt en via een grote buis naar de watertoren geleid, om het van hieruit onder de eindgebruikers te verdelen.”

Waarnemend burgemeester Peeters liet signalisatie plaatsen in de bocht van de Roospoort. “De straat volledig afsluiten is naar mijn mening niet meteen nodig, maar voor de bestuurders die vanuit de Roospoort komen, hebben we wel de nodige signalisatie en afsluiting geplaatst om de veiligheid te garanderen. We hopen dat het lek snel hersteld kan worden, want in tijden van droogte en waterschaarste is het zonde dat er nu zoveel water verloren gaat.”