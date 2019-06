VIDEO :Pot met olie op vuur : appartement volledig uitgebrand, andere flats eveneens onbewoonbaar Net tijdens braderie moeten winkels sluiten door brand in de straat

Kristien Bollen

29 juni 2019

18u10 0 Landen Op de hoek van de Bondgenotenlaan met de Stationsstraat in Landen brak deze middag een zware brand uit in een appartementsgebouw. Een bewoonster had een grote pot met olie op het vuur gezet maar plots sloeg de vlam er in. De bewoners probeerden in eerste instantie nog om het vuur zelf te blussen maar dat was onbegonnen werk. Alle appartementen konden tijdig ontruimd worden, niemand raakte gewond. Het hele gebouw is getroffen door rook- en waterschade, ook de onderliggende kledingzaak.

De Stationsstraat was zich volop aan het klaarmaken voor de jaarlijkse braderie met avondmarkt die vandaag doorgaat van 14 tot 22 uur. Iets na de middag merkte buurtbewoners de rook op en sloegen alarm. “Eerst dacht ik nog dat men de barbecue voor het bakken van de worsten al had aangestoken. ‘toch een beetje vroeg’ dacht ik en ging buiten kijken” vertelt Gary Peeters van de gelijknamige beenhouwerij. “Toen ik de felle rook hierover zag ben ik meteen bij alle bewoners gaan aanbellen om hen te waarschuwen. Ook verwittigde ik de hulpdiensten. Iedereen kon tijdig en ongedeerd buiten raken.”

Keukenbrand zorgt voor ravage

Brandweerlui van Landen, Tienen en Hannuit snelden ter plaatse. Bij aankomst stond de achterzijde al in lichterlaaie. Het vuur ging gepaard met een hevige rookontwikkeling en de stad Landen verwittigde buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Ook de winkels in de buurt moesten sluiten en een deel van de Stationsstraat werd volledig afgesloten.

Ondanks de zware inspanningen van brandweerlui ging één appartement volledig verloren. De drie anderen liepen water- maar vooral rookschade op. De brand die in de keuken ontstond heeft dus zware gevolgen. Hoe groot de schade juist is, is nog onduidelijk. Niemand mocht zijn of haar appartement al betreden. Ook voor de onderliggende kledingzaak is de schade nog onduidelijk.

Vier gezinnen tijdelijk dakloos

Dat de alleenstaande moeder en haar kind, de bewoners van het appartement waar de brand uitbrak, niet meer i n hun woning kunnen is wel duidelijk. Momenteel kan ze onderdak krijgen bij haar zus. Maar de andere drie appartementen liepen ernstige rookschade op zodat de nacht er doorbrengen zowat onmogelijk is. “In eerste instantie zorgt de brandverzekering van de gedupeerden de eerste dagen voor opvang, als het nadien nog nodig blijkt beschikt de stad over noodwoningen” aldus de burgemeester Gino Debroux (L’anders).

Braderie in mineur

De jaarlijkse braderie is naar goede gewoonte een waar succes, al zijn enkele handelaars zwaar getroffen. Op politiebevel moesten winkels in de buurt tot 15 uur gesloten blijven door de rook van de brand. Toch bleef een gedeelte van de Stationsstraat afgesloten; brandweer had de handen vol om het dak dat met roofing is bekleed verder te ontmantelen om te voorkomen dat het vuur terug opflakkert. Pas om 17.15 uur was deze klus geklaard en kunnen de handelaars nu pas in spullen naar buiten halen om de standjes op te stellen voor de braderie.

Kleding in bloemenzaak

Kledingwinkel Linea neemt ook deel aan de braderie, maar de winkel is net onderaan het appartementsgebouw waar de brand was. “Deze middag was ik gesloten en niet aanwezig in de zaak; Een van de klanten belde me om te zeggen dat er brand was in het gebouw" vertelt zaakvoerster Lotte Mievis (32). “Meteen snelde ik ter plaatse en graaide wat kledij uit de winkel. Een deel van de kledij hebben we dus kunnen redden. Die konden we gelukkig onderbrengen bij Joëlle van de bloemenzaak Atelier wat verderop. Het vuur bleek te hevig en de hulpdiensten lieten ons niet meer toe in de zaak. Hoe groot de schade is moeten we dus nog afwachten. Normaal stond ik met een standje voor de zaak voor de braderie maar dat gaat dus niet. Gelukkig mag ik een standje plaatsen voor Joëlle’s bloemenzaak.”