VIDEO. Leegstaand pand stort gedeeltelijk in: twee appartementen ernaast ontruimd Vanessa Dekeyzer

01 juli 2019

22u54 154 Landen Het achterste gedeelte van de oude verfwinkel in de Stationsstraat, tegenover café Marignan, is vanavond ingestort. Even werd gedacht dat ook de rest van het pand het zou begeven, maar voorlopig lijkt de situatie stabiel. De twee naastgelegen appartementen werden uit voorzorg ontruimd. “We zorgen voor een tijdelijk onderkomen voor de bewoners”, zegt waarnemend burgemeester Gary Peeters (CD&V).

Landen lijkt niet gespaard te blijven van onheil. Na de zware brand in een appartementsgebouw in de Stationsstraat, dreigt nu een ander appartementsblok klaar voor de sloop, nadat het achterste gedeelte instortte. “Het gaat om een gebouw, waarvoor we als stad een sloopvergunning hadden afgeleverd”, aldus Gary Peeters. “We waren bijzonder blij dat dit bouwvallig pand zou plaatsmaken voor een prachtig nieuwbouwproject met appartementen.”

Die plannen lijken in een stroomversnelling te komen, nu een deel van het pand ingestort is. “Er is een stabiliteitscoördinator onderweg om de situatie te bekijken”, zegt de waarnemend burgemeester. “Afhankelijk van zijn advies zullen we bekijken of een onmiddellijke afbraak nodig is. Binnenkort is het kermis op het Stationsplein en we mogen geen enkel risico nemen uiteraard.”

Even werd gedacht dat er krakers in het leegstaande pand zouden verblijven. “Maar dat gerucht bleek niet te kloppen. Gelukkig maar, anders waren er misschien slachtoffers gevallen”, aldus Gary. “Uit veiligheidsoverwegingen hebben we het café naast het getroffen pand verplicht laten sluiten en de twee appartementen boven het café zijn ontruimd. Als het pand toch verder zou instorten, bestaat de kans dat deze woningen meegesleurd zouden worden in de val. Vandaar dat we deze beslissing genomen hebben.”