VIDEO. Brand vernielt fietsenstalling aan station: Kwaad opzet niet uitgesloten Kristien Bollen

10 juli 2019

21u34 0

Aan de fietsenstalling aan het station in Landen is vanavond een brand uitgebroken. Rond 20 uur merkten passanten rook op die uit de fietsenstalling kwam en alarmeerden de hulpdiensten. Brandweerlui van Landen snelden ter plaatse en konden het vuur doven. De fietsenstalling liep aanzienlijke schade op. De binnenkant ervan is volledig vernield. De brand ontstond aan een bromfiets. Mogelijk door een defect, maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Momenteel is de politie ter plaatse. Een deel van het stationsplein is afgesloten voor verder onderzoek. Enkele kantoren boven de fietsenstalling liepen rookschade op. De ruimtes worden door de brandweer geventileerd.