Verbranding van tuinafval loopt mis: brandweer moet haag blussen Kristien Bollen

11 juni 2020

20u40 0 Landen Brandweerlui van de post Landen moesten woensdagavond rond 19 uur uitrukken voor een vegetatiebrand.

Op een stuk grond in de Bormansstraat met de Walhostraat in Landen had een eigenaar een zieke boom gerooid. Omdat die besmet bleek met “perenvuur” besliste de eigenaar om die ter plaatse te verzagen en op te branden. Helaas sloegen de vlammen over op een haag in de buurt. De brandweer kon het vuurtje gelukkig wel snel doven.