03 december 2019

In de Broekhofstraat in Landen stelde men deze voormiddag rond 10.20 uur vast dat vandalen de afsluiting van een paardenweide vernield hadden. Enkele palen van de omheining werden uitgetrokken en de draad werd op verschillende plaatsen doorgeknipt. Gelukkig konden snel de ontsnapte paarden in veiligheid gebracht worden. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.