Vandalen slaan ruit in van wagen in oprit Kristien Bollen

09 september 2019

In de St-Aldegondisstraat in Landen stelde een 41-jarige dame zondagochtend rond 8.30 uur vast dat vandalen de ruit aan de bestuurderszijde van haar wagen hadden ingeslagen. Uit de wagen, die in de oprit geparkeerd stond, werd niets gestolen. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.