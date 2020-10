Vandalen brengen schade toe aan en in nachtwinkel Kristien Bollen

01 oktober 2020

In de Braakkouter in Landen stelde men woensdagavond rond 20.25 uur vast dat vandalen het glas van de voordeur van een nachtwinkel hadden stuk geslagen. In de winkel werd een rek afgebroken en goederen op de grond gesmeten. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.