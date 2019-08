Vandalen bekrassen wagens Kristien Bollen

15 augustus 2019

In de Clement Pansaersstraat in Landen stelde men woensdagvoormiddag rond 10.15 uur dat vandalen twee geparkeerde wagens bekrast hadden. Een VW Polo en een Renault Traffic hadden diepe krassen over de ganse flank van het koetswerk. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.