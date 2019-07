Vanavond kan je vuurvliegjes en glimwormen spotten op Light My Fire Fest VDT

05 juli 2019

11u35 0 Landen Zie Ze Doen organiseert op vrijdag 5 juli in Landen een exclusieve mini try-out van het kleinste festival van het land: Light My Fire Fest. Dat wil ode brengen aan de vuurvliegjes in ons land.

“In de toekomst willen we maximaal 50 mensen laten participeren aan Light My Fire”, zegt Karen Van De Voorde. “Het wordt een festival waar vuurvliegjes en muziek magisch versmelten. We zorgen voor een eigenzinnige en feeërieke muzikale invulling. Zo we openen de avond met een Zie Ze Zingen singalong met nummers die het vuur doen oplaaien. Dokter bioloog Raphaël De Cock geeft een vurig pleidooi voor het behoud van de vuurvlieg in België en daarbuiten. Na een mystiek muzikaal intermezzo duiken we de nabijgelegen Beemden van Landen in om vuurvliegjes en glimwormen te spotten.”

Om 19.30 uur is het verzamelen geblazen aan café De Rietgors aan De Beemden. De tocht zelf start daar om 22 uur. Deelname aan dit festival kost 20 euro. Er zijn maximaal 50 personen toegelaten om te voorkomen dat de vuurvliegen geërgerd geraken tijdens hun jaarlijks paringsritueel. Meer info kan je bekomen bij Karen via mail naar info@ziezedoen en op het nummer 0485/86.19.71.