Vakantie in eigen Land(en): stad zet in op wandelen en fietsen DDH

08 juli 2020

18u02 0 Landen Net als veel andere steden en gemeenten zet ook Landen deze zomer in op de staycations van vele landgenoten. Vooral wandelen en fietsen zijn er aan de orde.

Vanuit het Belevingscentrum Rufferdinge, waar ook de Landense toeristische dienst is ondergebracht, vertrekken er heel wat leuke wandelingen en fietstochten. Een absolute aanrader is de wandelzoektocht ‘Zomeren in Landen’. “Deze zoektocht is een wandeling van ongeveer 5 km langs leuke bezienswaardigheden en toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers”, zegt schepen van toerisme Gary Peeters (CD&V).

De stad heeft ook een vernieuwde fietsfiche klaar die je gratis kan afhalen bij de toeristische dienst. “Die geeft je een overzicht van alle fietstochten in de regio. Velen loodsen je door de pittoreske deelgemeenten en de omliggende natuur”, gaat Peeters verder die zelf ook van plan is om deze zomer zijn eigen stad opnieuw te ontdekken. “Wie graag fietst, komt hier zeker aan zijn trekken. Je kan kiezen voor een recreatieve rit maar ook voor een pittige tocht door onze streek. De mooie vergezichten, kapelletjes en kerkjes krijg je er gratis bij!”, lacht de schepen.

Alle fiets- en wandelroutes kan je terugvinden op de website van Landen en via de Happy HagelandApp. Het Belevingscentrum Rufferdinge en de toeristische dienst kan je bereiken via toerisme@landen.be of op het nummer 011/88.34.68.