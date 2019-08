Twee Engelse bulldogs vergiftigd in eigen tuin en gedumpt in visvijver Duizend euro voor gouden tip naar dierenbeulen Geert Mertens

24 augustus 2019

21u46 18 Landen In de nacht van donderdag op vrijdag werden de twee Engelse bulldogs, Max en Maxima, in Attenhoven (Landen) vergiftigd. De kadavers werden meegenomen en gedumpt in een gracht in de buurt. De politie onderzoekt de zaak maar kan, zonder aanknopingspunt, weinig beginnen. Ondertussen beloven de baasjes 1.000 euro voor de gouden tip die naar de dierenbeulen leidt.

“Normaal staat de achterdeur open en kunnen de honden binnen en buiten lopen maar, omdat we weggeweest waren, hadden we ze buiten laten zitten”, zegt Diana Gillet die, samen met haar partner Mario Gasia en zoon Kenji Maes (15), er het hart van in is.

“Normaal blaft mijn meisje (Maxima) altijd bij het minste dat ze hoort bewegen. Nu hebben we niets gehoord... ‘s Morgens is mijn man opgestaan en heeft hij de achterdeur opengedaan. Normaal komen ze dan altijd direct aangelopen om hun snoepje voor hun tanden. Dat was nu niet het geval. We dachten eerst dat ze ontsnapt waren, maar het poortje was nog dicht. Ons tweede gedacht was: onze honden zijn gestolen zodat ze ermee kunnen kweken. Het was immers een reu en een teefje.”

De reu Max was vier jaar en het teefje Maxima drie jaar. “Max is eigenlijk van Mario en Maxima van mijn zoon Kenji”, gaat ze verder. “Omdat een eerste zoektocht niets opleverde, maakten we affiches die we in de buurt omhoog hingen. Tien minuten later kreeg ik al telefoon. Iemand had een hond gevonden in de visvijver van het recreatiedomein De Beemden.”

Rattenvergif

De familie heeft zelf de hond uit de vijver gehaald. Toen ze de buurt uitkamden vonden ze, op enkele meter daarvandaan, ook de tweede hond terug. “Wellicht hebben de dierenbeulen rattenvergif gebruikt”, zucht ze. “Er kwam immers schuim en bloed uit hun mond. Als de honden dood waren, hebben ze de dieren over de draad getild, honderden meters meegesleurd én in een vijver gesmeten. Wie doet nu zoiets? Iedereen in de buurt had onze hondjes graag. Ze waren graag gezien. De mensen leven met ons mee.”

Via een getuige en camerabeelden heeft de familie ontdekt dat er rond twee uur een groep jongeren in de buurt was. Ze werden gezien op een bank en in de straat waar de familie woont. “Hebben zij, met voorbedachte rade, onze honden gedood? Rattenvergif heb je toch niet zomaar bij. Ze hadden zich goed voorbereid...”

De familie heeft klacht neergelegd bij de politie van Landen die een onderzoek start maar, om te voorkomen dat het onderzoek strandt, wordt er ook een beloning gegeven aan de persoon die de gouden tip kan geven om de daders te vinden. “Onze zoon schenkt 500 euro, net als een persoon uit Sint-Truiden die hetzelfde heeft meegemaakt en ons contacteerde.”

Wie een tip heeft voor de familie, kan hen contacteren via Facebook.