Trein ontruimd na rookontwikkeling Kristien Bollen

04 juni 2020

Op een trein van Quevrain naar Luik via Brussel merkte men vanavond rond 18.30 uur rookontwikkeling op. De trein kon veilig stoppen in het station van Landen waar de reizigers allemaal veilig konden afstappen. Brandweer snelde ter plaatse, gelukkig ging het niet om een echte brand maar om een defect in een hoogspanningscabine van de trein. “Technici van de hersteldienst van de stelplaats in Leuven kwamen ter plaatse om het probleem na te kijken. slechts één spoor was maar heel eventjes buiten gebruik, de trein kon veilig stoppen op perron 1 waar ook de reizigers werden geëvacueerd. Het incident gebeurde ook na de avondspits waardoor de vertragingen heel beperkt bleven. Intussen is de toestand op het net weer normaal” klinkt het bij Infrabel. Ook de reizigers zelf ondervonden weinig hinder. “Deze konden overstappen op een andere trein om op hun bestemming te raken. De trein waarbij het incident gebeurde zal men wegslepen naar de herstelplaats” reageert de NMBS.