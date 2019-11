Transmigranten willen in vrachtwagens klimmen, politie kan er acht inrekenen Kristien Bollen

29 november 2019

18u51 5 Landen De politie kreeg donderdag melding dat er zo’n 30-tal transmigranten rondhingen op de parking langs de E40 in Walshoutem bij Landen. Een aantal van hen probeerden er in vrachtwagens te klimmen. De gealarmeerde politie kon uiteindelijk acht transmigranten inrekenen.

Vorige week werd op dezelfde parking een vrachtwagenchauffeur, die de nacht in zijn truck doorbracht, gemolesteerd door een groep van een tiental transmigranten. De chauffeur betrapte toen enkele Afrikanen die in zijn vrachtwagen wilden kruipen, maar werd vervolgens aangevallen met speren en machetes. De man kon nog maar op het nippertje ontkomen en alarm te slaan. De parking in Walshoutem wordt de jongste tijd meer en meer gefrequenteerd door transmigranten die in Engeland willen geraken. Dat is het gevolg van de sluiting van de parking langs de E40 in Waremme. Die werd gesloten door aanhoudende problemen met transmigranten.