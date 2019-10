Tot dertig maanden cel voor drugshandel KAR

31 oktober 2019

14u43 0 Landen De correctionele rechtbank van Leuven heeft tegen vijf beklaagden celstraffen tot dertig maanden uitgesproken voor drugshandel vanuit een park in Landen. De locaties van levering werden gewijzigd telkens de politie te dicht in de buurt kwam.

Vijf personen werden vervolgd voor drugshandel in Landen van juni tot september 2017. In en om het Rufferdingepark dealden ze cocaïne, xtc, ketamine, hasj en cannabis. De drugs werden na verkoop verstopt in een garagebox. Met de afnemers werden geen berichten uitgewisseld, zoals dat gebruikelijk is in het drugsmilieu. Het vijftal werkte met vaste afspreekplekken. De locaties werden gewijzigd telkens als de politie hen in de gaten kreeg. Zo konden de beklaagden lange tijd aan de speurders ontsnappen. Ze werden ingerekend op 7 september 2017. Bij een huiszoeking werd in een kelder een zak aangetroffen met daarin 466 gram marihuana, 393 gram hasj, 54-xtc-pillen en 22,5 gram cocaïne.

Rajdeep S. werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van dertig maanden. Zijn broer Gagandeep S. kwam weg met de maximale werkstraf van 300 uur. Basharat A., Ali M. en Badr E.B. kregen elk acht maanden cel. Voor laatstgenoemde is die straf met uitstel.