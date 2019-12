Toch geen vervroegde werken aan parking E40, wel vanaf maandag afgesloten om problematiek met transmigranten op te lossen Kristien Bollen

20 december 2019

10u01 12 Landen De stad Landen heeft al lang te kampen met een transmigranten-problematiek. Dagelijks duiken er tientallen op aan het station om vervolgens, via de ravel, hun kans te wagen op de parking van de E40 in Walshoutem. De parking afsluiten is blijkbaar niet zo eenvoudig. Nu tracht de stad de geplande werken aan de snelwegparking sneller te laten beginnen. Al vanaf maandag zou er voor minstens een maand gewerkt kunnen worden, maar dat is nog niet officieel.

Regelmatig zijn er incidenten met de transmigranten en menig Landenaar heeft een onveiligheidsgevoel. Afgelopen dinsdag kwam het nog tot een vechtpartij waarbij enkele personen, zowel transmigranten en Landenaars, gewond raakten. De stad en ordediensten leverden verschillende inspanningen om het probleem in te dijken.

Incidenten

Burgemeester Gino Deboux zat donderdag met verschillende partijen, waaronder de lokale politie, de wegpolitie en de diensten van de gouverneur, aan tafel om te bekijken of het niet mogelijk is om de parking te sluiten. “In het verleden hebben we al enkele malen hiervoor een aanvraag gedaan, maar dit bleef steeds zonder gehoor. De lokale politie heeft de verschillende diensten duidelijk kunnen maken hoe ernstig de situatie is. Zo patrouilleert de politie er iedere dag en ook ‘s avonds tussen tien en twaalf zijn ze permanent aanwezig. Dan sporen ze de transmigranten in het station aan om terug de trein te nemen en te vertrekken. Helaas duiken ze met tientallen tegelijk op en kan men niet iedereen tegenhouden. Ook zijn er in het verleden al grotere acties geweest, maar dat heeft maar een vrij kort effect. Onze inwoners voelen zich niet meer veilig. Er zijn al incidenten zoals gauwdiefstallen geweest of bewoners worden lastig gevallen. Gelukkig zijn niet alle transmigranten zo, maar het onveiligheidsgevoel van de Landenaar is wel terecht”.

Parking afsluiten

De parking gewoon sluiten, lijkt evenwel niet eenvoudig. “De parking sluiten in het wilde weg kan niet zomaar. Dat moet kaderen in een groter plan aangezien men ook rekening moet houden met de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs. Ook heeft de minister twee miljoen extra voorzien voor extra bewaking. Dat is dan op middellange termijn. De wegbeheerder heeft eerder te kennen gegeven dat er werken voorzien zijn aan de bewuste parking. We bekijken nu samen of deze werken niet vooruitgeschoven kunnen worden. Dan zouden de werken maandag al van start gaan en is de parking minstens voor een maand gesloten. De werken kunnen echter niet eerder van start gaan, maar in overleg met de wegbeheerder heeft de gouverneur beslist dat deze vanaf maandag afgesloten is.Natuurlijk zijn we blij met deze beslissing. Dat zou ons wat de tijd geven om met iedereen samen de problematiek verder aan te pakken”, besluit de burgemeester.