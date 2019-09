Tien jaar verbouwingen aan Kasteelhoeve in Wange: “Al bijzonder veel gerealiseerd, maar we hebben nog plannen” Vanessa Dekeyzer

13 september 2019

12u51 0 Landen De Kasteelhoeve in Wange is na jaren van restauratie een parel voor het oog. Zopas werd het woonhuis volledig gestript en weer opgebouwd. De grote schuur kreeg ook een nieuw dak. “Hier willen we in een volgende fase vijftien extra kamers in maken, zodat we onze overnachtingscapaciteit kunnen verdubbelen”, zegt eigenaar Philip Van Kelst.

Het gonst van de bedrijvigheid in de hoeve tijdens een ochtendweekdag. Bedrijfsmensen zitten aan de ontbijttafel, om zich daarna te begeven naar de seminarieruimtes. Ik neem plaats in de koffiezaal met een indrukwekkend zicht op de weelderige natuur rondom de hoeve. Eigenaar Philip Van Kelst komt naar me toe gestapt. “Je hebt toch een koffie genomen? Ja, hier neemt iedereen alles zelf. Zo wordt de soep ’s middags in de pot op tafel gezet en zo kan iedereen zichzelf een bordje opscheppen. De gasten vinden die aanpak leuk. Het geeft een ongedwongen sfeer.”

Terwijl de gasten van hun ontbijt genieten, is Silke al druk in de weer in de keuken om het middagmaal voor te bereiden. Met de kruiwagen worden de rijpe groenten rechtstreeks uit de moestuin door Patoucha aangeleverd. “Om de dag is zij paraat om de oogst bijeen te sprokkelen en de moestuin te onderhouden”, vertelt Philip. “Dat lijkt misschien veel, maar je moet weten dat de moestuin 1.200 vierkante meter groot is. Soms hebben we buffetten van 55 mensen, dus dat vraagt wel wat groenten.”

Paarden lokken

Rebecca is intussen druk in de weer om de 13 paarden te verzorgen. “Het is niet altijd makkelijk om de paarden voor het voedermoment te lokken”, zegt Philip. “Vaak vertoeven, vooral de hengsten, in de Paddock Wild, een hectare weidegrond rond de hoeve die ingericht werd met een kleine honderd bomen en zo’n 3.000 struiken. Daarin vinden ze zelf heel wat natuurlijke voeding, die voor hen geschikt is, en tegelijk wordt de waarde van het landschap verhoogd. Voor dit en zoveel andere projecten hier op de hoeve werken we nauw samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Er is eigenlijk nog niets wat het RLZH aanbiedt, dat hier nog niet gerealiseerd is”, zegt Philip lachend.

In de schuur is manusje-van-alles Pol bezig in de centrale stookinstallatie, die met biomassa wordt gevoed. “Pol is hier een vaste waarde”, zegt Philip. “Elke dag is hij in de weer met van alles en nog wat. Wij hebben het geluk dat we hier met zo’n prachtig team kunnen samenwerken. Daarnaast werken we intensief samen met de buurt: landbouwers, natuurorganisaties, overheidsdiensten, ambachtslui, sociale tewerkstellingsprojecten zoals De Winning, enzovoort”, zegt Philip Van Kelst. En met biologische legkiphouders uit Gingelom, merken we. De nieuwe lading van 600 eitjes wordt net aangeleverd op de koer.

Geen grote feesten

Zeshonderd eitjes om de drie weken, is dat niet veel? “Wij hebben hier dan ook een grote bezetting”, zegt Philip. “Alle weekends zitten tot aan de kerstperiode vol. Dat zijn aanvragen van familie en vrienden en verenigingen die hier cursussen allerhande inrichten, zoals yoga, tango en voeding. Op weekdagen zijn het vooral bedrijfsmensen die hier verblijven. Feesten laten we niet toe om de rust van onze bewoners te bewaren. Brunches en kleine familiefeesten kunnen wel nog.”

Om de grote vraag aan te kunnen, denkt men aan uitbreiding. Die kan er komen na de verbouwing van de grote schuur aan de overzijde van het woonhuis. “De schuur kreeg recent al een nieuw dak”, zegt Philip. “In de toekomst willen we hier vijftien extra nieuwe kamers creëren. Maar we moeten nog even bekomen van het vorige grote project, dat nog in afwerking is: de verbouwing van het 300 jaar oude woonhuis. Dit gebouw was in bijzonder slechte staat. Er zat dan ook niets anders op dan het volledig te strippen. Het leek wel een ruïne. Daarna is er een skeletbouw hier op de hoeve aangekomen, die van bovenaf tussen de nog overeind gebleven muren, werd gestoken. Dat was een echt huzarenstukje. De laatste afwerkingen zijn nog aan de gang, maar eerdaags kunnen we onze intrek nemen op het gelijkvloers en de eerste verdieping”, zegt Philip. “Op de verdieping erboven is er ruimte voor een studio en nog daarboven is een gloednieuwe seminariezaal met koffiehoekje ingericht.”

Rust en duurzaamheid

Sinds de aankoop in 2010 van de Kasteelhoeve door Philip en zijn echtgenote Klara Peeters is er al heel wat veranderd. Stap voor stap groeide de Kasteelhoeve uit tot een bloeiend ontmoetingscentrum, waar rust en duurzaamheid codewoorden zijn. Het seminariecentrum en gastenverblijf werd in 2016 zelfs bekroond als ’s werelds meest duurzame toeristisch bedrijf op het gebied van waterbesparing en het verminderen van de ecologische voetafdruk. In 2017 werd er opnieuw een internationale Groene Sleutel Award overhandigd aan de Kasteelhoeve, dit keer in het teken van duurzaam ondernemerschap in eigen streek.

Philip en Klara zijn niet de enige bewoners op de hoeve. Er is altijd plaats geweest voor cohousing. “Daarin willen we nog verder groeien. Zo hebben we een vergunning voor de verbouwing van een deel van de oude schuur tot woning. Er zijn dus binnenkort nog nieuwe bewoners welkom.”