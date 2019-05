Thema-avond: een onbezorgde oude dag vdt

21 mei 2019

11u27 3

Hoe bereikbaar is de ‘onbezorgde oude dag’? Zal u later nog een pensioen hebben? Kan u wel in uw eigen huis blijven wonen? De N-VA-afdelingen van Landen en Hoegaarden slaan de handen in elkaar voor de thema-avond ‘een onbezorgde dag’.

Kamerlid Jan Spooren (vierde plaats Kamerlijst), pensioenspecialist van de N-VA en Vlaams parlementslid Peter Persyn (eerste opvolger Kamerlijst), gespecialiseerd in ouderenzorg komen op 21 mei naar Landen. Zij zullen het hebben over de visie van de N-VA en uitleggen waar de partij voor staat. Na de uiteenzetting zal u een helder beeld kunnen vormen over de uitdagingen die zich stellen, de oplossingen die er zijn en de maatregelen die ondertussen al genomen zijn.

Iedereen is welkom op dinsdag 21 mei om 20 uur in GC Amfi, Stationsstraat 30, Landen.