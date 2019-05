Subsidies voor nieuw fietspad vdt

25 mei 2019

12u01 0 Landen De provincie Vlaams-Brabant investeert 263.538 euro in de aanleg van een nieuw fietspad in de Overwindenstraat en Kruisboomstraat in Landen.

Het nieuwe fietspad verbindt Landen en Overwinden. De Overwindenstraat is gelegen in het centrum van Landen en de Kruisboomstraat verbindt deze straat met Overwinden. Langs deze wegen waren er voordien geen fietspaden en was er weinig of geen ruimte voor voetgangers. “Er is gekozen voor aanliggend verhoogde fietspaden van 1,75 meter binnen de bebouwde kom die in het buitengebied overgaan in vrijliggende fietspaden. De nieuwe fietspaden zijn aangelegd in rode beton”, klinkt het bij de provincie.

De provincie heeft 128.333 euro uitbetaald na de afronding van de werken aan de nieuwe fietsinfrastructuur in de Kruisboomstraat. Bij de start van de werken in 2017 betaalde de provincie al 135.205 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 263.538 euro.

“Fietsen is een van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt”.

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan normen over comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90 procent gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.