STVV-supporter krijgt 116.000 euro na slagen op kampioenenfeest die zijn leven verwoestten: “We willen het kunnen afsluiten” Birger Vandael

13 augustus 2019

11u48 0 Landen STVV-supporter Wim L’Homme (57) kreeg vandaag een schadevergoeding van 116.000 euro toegekend voor het leed dat hem op 19 april 2015 werd aangedaan. De Truienaar werd bij een vechtpartij bewusteloos geslagen, waardoor hij zes maanden niet kon werken. Hij ondervindt nog elke dag de gevolgen van de vechtpartij. Zijn gezin besloot uiteindelijk om hun huis en bijhorende zaak in Landen te verkopen

De kampioenenviering op de Grote Markt in Sint-Truiden zorgde ervoor dat enkele aanwezigen behoorlijk opgefokt waren. Bij een opstoot deelde eerst een vriend van Wim L’Homme in de klappen. Daarna moest ook L’Homme incasseren. “Mijn cliënt werd door twee mannen enorm toegetakeld. Nadat hij al op de grond was geslagen, bleef hij stampen krijgen op zijn hoofd. Dat leidde onder meer tot een hersenbloeding”, aldus advocaat Geert Lambeets tijdens de behandeling.

Blijvende ongeschiktheid van 25 procent

De schade bij het slachtoffer blijkt enorm te zijn. “Elke dag word ik geconfronteerd met wat er is gebeurd”, zucht L’Homme. “Ik was een ambitieuze consultant met een eigen bedrijf. Vandaag ben ik een bediende zonder verantwoordelijkheden. Mijn geheugen op korte termijn is een ramp en ik moet me voor alles extra inspannen. Ik heb het moeilijk als ik moe ben, moet op tijd gaan slapen, kan niet eens nog een pintje gaan drinken met vrienden en ben een andere mens als ik op restaurant een glaasje wijn wil drinken. Ook mijn gezin heeft het hierdoor lastig. Mijn zoon is vijftien en wordt dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het drama. Hij heeft net als mijn partner alles zien gebeuren.”

Er wordt gesproken van een blijvende ongeschiktheid van 25 procent. Wim heeft verder ook een verminderde reuk- en smaakzin. Ook zijn partner Ann draagt de gevolgen van de feiten. Ze had een bloeiend schoonheidssalon in Landen met de steun van haar man, maar moest de zaak verkopen. Het koppel woont inmiddels in een appartement in de buurt van Stayen. In totaal vragen de slachtoffers meer dan 200.000 euro provisioneel aan schadevergoedingen. Toen de zaak twee jaar geleden al werd behandeld, werd een extra deskundige aangesteld.

Tevreden met straf

De twee daders zijn een 52-jarige man uit Diepenbeek en een 47-jarige man uit Alken. Ook die laatste heeft sinds de feiten zijn leven volledig omgegooid. Nadat hij – onder meer als Standardsupporter in zijn jeugd – al wel eens betrokken was bij een schermutseling, is hij nu een gepassioneerd fietser die tientallen kilo’s verloor en stopte met drinken. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor de fatale slag, omdat hij aan zijn oranje shirt werd herkend en krijgt twee jaar cel, waarvan één met uitstel. Tijdens wedstrijden van STVV mag hij niet in de buurt komen van het stadion. Mogelijk gaat hij nog in hoger beroep. De andere man krijgt een werkstraf van 250 uur.

Hoewel L’Homme 200.000 euro vroeg, was hij tevreden met de straf. “Dat een dader een werkstraf krijgt en zich moet inzetten voor het goede doel is oké. De andere is eveneens terecht gestraft. Het is wel jammer dat ik geen vergoeding krijg voor het financiële leed in verband met mijn beroepsactiviteit.” In het vonnis staat te lezen dat er niet kon worden aangetoond dat de burgerlijke partij inkomstenverlies heeft geleden. De schadevergoeding van 116.000 euro heeft grotendeels betrekking op de blijvende persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid.

“Voor het overige ligt de uitspraak in de lijn van de verwachtingen”, gaat L’Homme verder. “Of ik in beroep ga? Ik wil nu dat het stopt. Tenzij mijn advocaat er zou op aandringen, doe ik dat niet”, besluit hij. “We hopen dat we dit verhaal nu eindelijk kunnen afsluiten”, aldus zijn partner Ann.