Straat zoekt kunst! Vanessa Dekeyzer

16 juni 2020

15u44 1 Landen Bij de start van de zomer steekt de stad Landen haar Stationsstraat in een zomers kleedje, met heel veel sfeer en kleur, extra terrassen en volop bloemen en groen. Hier en daar kan een kunstwerk niet ontbreken.

“Kunst in de publieke ruimte is belangrijk omdat kunst mee bijdraagt aan een positieve beleving en kan zorgen voor verrassing en verwondering”, zegt schepen Gary Peeters (CD&V). “Wij zijn op zoek naar lokale kunstenaars die een mooie installatie willen maken en deze tijdelijk willen installeren in onze winkelstraat. Ik ben ervan overtuigd dat we kwalitatieve voorstellen zullen ontvangen. Onlangs mochten we het kunstwerk van Sarah Dhont voor het stadhuis plaatsen en we gaan graag verder op dit elan.”

Alle Landenaren met kunst in de vingers mogen een voorstel indienen om de straat in te palmen. Zij kunnen hun ideeën en projecten voorstellen via cultuur@landen.be