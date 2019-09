Stickeractie moet mensen bewust maken van het belang van lokale handel Vanessa Dekeyzer

03 september 2019

11u40 1 Landen De Landense handelaars willen met steun van de stad ‘kopen bij de lokale handelaar’ stimuleren via een sticker-en filmpjesactie. Ze lanceren ook een logo dat op elke etalage in het kernwinkelgebied te zien is. “We willen de mensen weer bewust maken van het belang van lokale handel”, zegt schepen van Lokale Economie, Gary Peeters (CD&V).

“Er is veel leegstand in heel wat steden”, zegt Marc Lescrenier, voorzitter van handelaarsvereniging Landen Leeft. “In Landen valt dit al bij al nog mee. In de onderkant van de Stationsstraat is er wel wat leegstand, maar bovenaan zijn er de laatste jaren toch ook heel wat nieuwe winkels geopend. We willen met onze actie de mensen even doen stilstaan bij hun koopgedrag. De klanten zijn belangrijk wanneer de middenstand wil overleven, want kopen op het internet brengt de lokale handel in het gedrang.”

Veel voordelen

“Shoppen bij de lokale handelaar heeft zoveel voordelen”, klinkt het bij Landen Leeft. “Wij kennen de mensen bij naam, en hun familie, en zijn oprecht bezorgd bij ziekte. Dat persoonlijk contact is een troef die we hoog in het vaandel moeten dragen. Hiermee maken wij het verschil.”

“Bovendien hebben de handelaars ook een belangrijke functie in het cultureel-sociaal leven in de stad”, zegt schepen Peeters, zelf ook actief als handelaar (beenhouwer) in de stad. “Zij sponsoren samen met de stad tal van evenementen in Landen. Wanneer de lokale ondernemers dus wegvallen, valt ook die sponsoring weg. En tot slot is er ook veel minder impact op het milieu wanneer je lokaal winkelt.”

Meer en meer zien we mensen uit Tienen en Sint-Truiden hier in Landen komen winkelen Garry Peeters

“Het handelscentrum van Landen bestaat uit een mix van oude gevestigde waarden en enkele nieuwe, jonge ondernemers met een gevarieerd aanbod”, gaat schepen Peeters verder. “Landen zit misschien wat geprangd tussen de grotere steden als Sint-Truiden en Tienen, maar meer en meer zien we net vanuit die steden een omgekeerde beweging ontstaan. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

Filmpjes

De nieuwe stickers met als slagzin ‘Koop bewust bij uw Landense handelaar’ zijn vanaf vandaag te zien op elke etalagevenster in het kernwinkelgebied. “Daarnaast lanceren we een actie, waarbij mensen een filmpje mogen insturen waarin ze kort vertellen waarom ze graag in Landen komen winkelen”, zegt Marc Lescrenier. “Als ze dat doen, maken ze kans op een van de vijftig aankoopbonnen van 25 euro op te kopen bij de lokale handelaars. De actie loopt tot 1 december en sluit meteen aan op onze eindejaarsactie.”

Dit weekend vindt in Landen de jaarlijkse septemberbraderie plaats. In de autovrije wandelstraat kan je zowel op vrijdag van 17 tot 22 uur als op zaterdag van 15 uur tot 22 uur rustig de nieuwe collecties komen ontdekken en nog genieten van zomerkoopjes. Er zal ook voor heel wat animatie gezorgd worden.