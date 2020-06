Steenweg op Sint-Truiden wordt eindelijk hersteld Vanessa Dekeyzer

15 juni 2020

14u05 10 Landen Op aandringen van het college van burgemeester en schepenen maakt het Agentschap Wegen en Verkeer nu toch versneld werk van de herstelling van de Steenweg op Sint-Truiden. “De toestand op deze weg is echt erg”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders).

Eerder dit jaar maande de stad het Agentschap Wegen en Verkeer nogmaals aan om dringend de noodzakelijke herstellingen uit te voeren. “De toestand is ernstig, grondige onderhoudswerken kunnen niet meer uitblijven in functie van de wegveiligheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu beloofd om in het najaar het onderhoud op grotere schaal in te plannen”, aldus burgemeester Debroux.

“Er wordt al ruim vijftien jaar gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de N80", vult Gerty Lintermans (CD&V), schepen van Openbare Werken en Mobiliteit aan. “Tijdens een recent overleg werd nu een realistische timing voor de uitvoering van de heraanleg besproken. Deze brengt ons echter al snel enkele jaren verder. In afwachting van het herinrichtingsproject moet de zone tussen de Steenweg op Sint-Truiden en de Sint-Lambertusstraat grondig hersteld worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de bestaande asfaltverharding frezen en vernieuwen. Naast het aanleggen van een nieuwe onderlaag en toplaag zal er ook een scheurremmende tussenlaag geplaatst worden.”

Trajectcontrole

De politiezone Getevallei vraagt ook om hier een installatie voor trajectcontrole uit te voeren. De ongevallengegevens zijn echter positief, waardoor het Agentschap Wegen en Verkeer geen voorrang kan geven aan deze weg. Het stadsbestuur gaat opnieuw een aanvraag indienen voor trajectcontrole en overweegt nu om deze actie zelf te financieren.