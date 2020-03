Stad wil buiten spelen stimuleren Vanessa Dekeyzer

06 maart 2020

16u23 0 Landen Met de lente in aantocht heeft de stad Landen enkele speelkoffers aangekocht. Deze steken boordevol buitenspeelmateriaal.

De speelkoffers kunnen door elke inwoner, die het buitenspelen bij kinderen mee wil helpen stimuleren, uitgeleend worden bij de stad. De jeugdraad was alvast enthousiast en hielp mee met het uitkiezen van het materiaal.

“Buiten spelen brengt kinderen en hun opvoeders op een actieve manier samen. Kinderen leggen spelenderwijs contacten en ervaren plezier door het bewegen. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, het draagt ook bij tot het emotioneel welbevinden”, zegt schepen van Jeugd, Saartje Ieven (L’anders).

Heb je zin om tijdens de maanden juli en augustus een speelstraat te organiseren? Dien dan tijdig je aanvraag in. De koffers zijn uitleenbaar bij de Landense jeugddienst. Meer informatie kan je verkrijgen per mail via jeugd@landen.be of op het nummer 011/88.03.16.