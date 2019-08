Stad past verkeerscirculatie aan Vanessa Dekeyzer

29 augustus 2019

14u12 7

Het Bronplein en de aanliggende straten krijgen in 2020 een metamorfose. Het plein wordt een echte ontmoetingsplaats, waar beleving centraal zal staan. “We maken van de gelegenheid gebruik om de verkeerssituatie in de buurt van het Bronplein en de nabijgelegen schoolomgeving aan te passen, waarbij de klemtoon ligt op de veiligheid van de schoolgaande jeugd”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders).

Om de aangepaste circulatie te testen, geldt vanaf eind augustus een proefopstelling waarbij de omliggende straten enkelrichting worden: Bronplein (in de richting van de Bronstraat), Bronstraat (in de richting van de Kloosterstraat), Kloosterstraat (in de richting van Onder de Muur), Kattestraat (in de richting van de Kerkstraat en Onder de Muur (in de richting van de Stationsstraat).

“Deze straten en ook Groenendael worden fietsstraten. Fietsers zijn er toegestaan in beide richtingen”, zegt burgemeester Debroux. “Ook motorvoertuigen hebben toegang tot deze fietsstraten maar ze mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.”