Stad Landen staat een stapje dichter bij meer vrouw op straat Vanessa Dekeyzer

03 juni 2020

15u59 4 Landen Begin maart lanceerde stad Landen een oproep voor nieuwe straatnamen aan het verkavelingsproject aan de Braakkouter en de Spikboomstraat. Uit de inzendingen werden twee nieuwe straatnamen geselecteerd waarvoor de gemeenteraad haar principiële goedkeuring gaf. De keuze viel op de Josephine Van Hoebroeckstraat en Germaine van de Walinstraat.

Josephine Van Hoebroeck was de allereerste vrouw die verkozen werd als gemeenteraadslid in het kanton Landen bij de verkiezingen in 1921. Zij behoort dus tot een van de eerste vrouwelijke politieke pioniers van België. Germaine van de Walin is een gekend volksfiguur die woonde in de nabijheid van het verkavelingsproject. Germaine Moureau, de echte naam van Germaine van de Walin, stond bekend voor haar gave om kinderen te helpen die last hadden van ‘fivelène’, een soort trage koorts waardoor kinderen lastig en huilerig werden. Naar haar beeltenis werd de reus van Neerwinden gemaakt.

Sterke vrouwen

”We zijn blij met de talrijke voorstellen die werden ingediend na onze oproep in maart”, zegt Lore Fourie (CD&V), schepen van Ruimtelijk Ordening en Stedenbouw. “Geïnspireerd door het programma van Sofie Lemaire ‘Meer vrouw op straat’, is er gekozen voor twee verwijzingen naar sterke vrouwen die tegelijk geografisch gelinkt kunnen worden aan de plaats waar de nieuwe straten zullen komen. We merkten al dat er een grote gedragenheid is voor deze voorstellen, maar nu volgt eerst nog een openbaar onderzoek. Als dit gunstig verloopt, kan de gemeenteraad in september de straatnamen definitief toekennen.”