Stad Landen kiest niet langer voor traditionele kerstboomverbranding maar voor ‘kerstboomverhakseling’ Nieuw evenement op Sinte Gitter sluit het ‘kerstboomseizoen’ af Vanessa Dekeyzer

21 januari 2020

18u18 11 Landen Het nieuws dat de scouts van Landen na 33 jaar stopte met de traditionele kerstboomverbranding, was voor veel mensen een grote verrassing. Wat moest er dan gebeuren met de kerstbomen, die de voorbije jaren steeds werden opgehaald door de jeugdbeweging? Jos Wauters van tuincenter Sinte Gitter en de stad Landen bedachten een oplossing.

Bij Sint Gitter kon je tijdens de eindejaarsperiode een mooie echte kerstboom op de kop tikken. “We hebben heel wat bomen de deur zien uitgaan”, zegt Jos Wauters. “Normaal gezien kunnen de mensen deze, wanneer de feestperiode voorbij is, naar bepaalde ophaalpunten in de deelgemeenten brengen, waar de scouts die dan kwam ophalen.”

Maar die scouts beslisten om geen kerstboomverbranding meer te organiseren op hun Midwinterfeest, dat op 11 januari plaatsvond. De jeugdbeweging wil een meer duurzame koers varen en daar paste zo’n verbranding niet meer in. “Ik lanceerde daarop meteen de oproep dat iedereen zijn of haar kerstboom naar hier kon brengen”, vertelt Jos. “Daarnaast ben ik ook bij heel wat mensen de kerstboom gaan ophalen. Het leek me als kerstboomverkoper gewoon een mooie klantendienst.”

Maar wat doe je in godsnaam wanneer je zo’n 700 kerstbomen op je terrein hebt liggen. “Ik dacht eigenlijk eerst een kerstboomverbranding te doen”, vertelt Jos. “Maar na overleg met de stad vonden we het toch beter om voor een meer ecologische oplossing te gaan. Zo zijn we uiteindelijk op het idee gekomen om de bomen te verhakselen. De stad heeft een zeer efficiënt toestel, waarbij de bomen op korte tijd versnipperd worden.”

Tweede leven

“De kerstbomen krijgen zo een tweede leven”, zegt schepen van Leefmilieu Saartje Ieven (L’anders). “De snippers van de verhakselde bomen worden als mulchlaag gebruikt of samen met ander groenafval verwerkt tot waardevol compostmateriaal.”

De stad en Jos Wauters willen het einde van het ‘kerstboomseizoen’ ook gepast vieren met een nieuw evenement, dat hopelijk uitgroeit tot een jaarlijkse traditie. “Hier op Sinte Gitter valt er zaterdag van alles te beleven”, zegt schepen van Feestelijkheden, Gary Peeters (CD&V). “Je kan je gezellig verwarmen aan kleine vuurkorven, met een tasje gratis aangeboden soep dankzij ’t Vitamientje Landen of chocomelk van Sinte Gitter. Andere consumpties zijn aan een democratische prijs van 1 euro te koop. Kinderen kunnen zich uitleven op de kinderdisco en Buddy Events van Landen stelt twee luchtkastelen ter beschikking. Wie een zaklamp meebrengt, mag bovendien gratis het blotevoetenpad afleggen!”

Afgedankte kerstbomen kunnen nog tot op de dag van het evenement naar Sinte Gitter gebracht worden.