Stad Landen huldigt lokale duurzame helden Vanessa Dekeyzer

25 september 2019

12u14 0 Landen Op 25 september viert de wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Tegelijk eindigt de week van de duurzame gemeente.

Saartje Ieven (L’Anders), schepen voor Leefmilieu, blikt met een warm gevoel terug op de afgelopen week. “We sloten de duurzame week af op de gemeenteraad afgelopen dinsdag. Maar liefst 25 duurzame helden werden hier gehuldigd door alle gemeenteraadsleden, die om de beurt lovende woorden spraken over een duurzame held. We hebben de lokale helden gevraagd om ambassadeur van duurzaamheid te zijn, minstens tot aan de week van de duurzaamheid van volgend jaar!”

De stad startte de duurzame week met een duurzaam ontbijt én het engagement van heel wat personeelsleden om afvalvrij te eten en te drinken, minstens tijdens de werkuren. “Als stad hebben we ons ook geëngageerd om in de toekomst enkel nog kraantjeswater te drinken in onze gebouwen”, zegt schepen Ieven. “We hebben de 25 lokale helden samengebracht in de Kasteelhoeve voor een inspirerend netwerkmoment waarbij ze elkaar beter leerden kennen. Het was zo mooi om te zien hoe er spontaan samenwerkingsverbanden ontstonden. Wij hopen dat burgers elkaar inspireren en ondersteund worden in het uitwerken van duurzaamheidsacties. De 17 sociale ontwikkelingsdoelstellingen(SDG’s)kunnen daarbij gebruikt worden ter onderbouwing en zijn zowel de leidraad als het toetsingscriteria bij het uitwerken van concrete acties.”