Stad Landen geeft 1.000 euro noodhulp aan Beiroet DDH

03 september 2020

15u09 2 Landen De stad Landen geeft 1.000 euro noodhulp aan het consortium 1212 voor Beiroet. Ze doet dat op voorstel van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingshulp, de zogenaamde GROS.

Bij de recente explosie in Beiroet kwamen zeker 154 mensen om het leven. “Het was één van de krachtigste niet-nucleaire ontploffingen uit de geschiedenis. Meer dan 5.000 mensen geraakten gewond. Daarbij komt nog dat Libanon door een economische crisis gaat en bovendien zwaar getroffen is door de coronapandemie”, legt schepen van Welzijn Eddy Vandenbosch (L’anders) de beslissing uit.

Verschillende niet-gouvernementele organisaties, zoals het Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld en Oxfam Solidariteit boden al noodhulp aan, maar extra geld en middelen blijven er nodig om de noodlijdende bevolking te helpen. “Wij willen als stad niet achterblijven en daarom willen we de financiële noodhulp die in het subsidiereglement van de GROS voorzien is, toewijzen aan Beiroet”, besluit de schepen.