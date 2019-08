Stad helpt in nieuw project mensen hun huis renoveren vdt

27 augustus 2019

21u01 3 Landen De provincie Vlaams-Brabant start, samen met de stad en het OCMW van Landen en ‘Beter Wonen aan de Gete’, het project ‘Landen Renoveert’. Samen gaan ze een tiental huizen vernieuwen. “Zo helpen we ouderen en mensen met een laag inkomen de kwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te verbeteren.”

“We streven naar een Vlaams-Brabant waar zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde van Wonen. “Uit onderzoek blijkt dat ondanks de vele beleidsinspanningen van de laatste tien jaar de situatie van ouderen, mensen met een laag inkomen en het onderste segment van de private markt niet verbetert. Nochtans is hier de grootste winst aan energiebesparing te halen als we de klimaatdoelstellingen willen bereiken.”

In Tienen werd al enige tijd geleden een project voor woonrenovatie bij kansengroepen opgezet en nu volgt Landen. “Tien inwoners uit bepaalde straten van Landen kunnen zich laten begeleiden wanneer ze hun huis renoveren”, zegt bevoegd schepen Saartje Ieven (L’anders). “Ze krijgen advies op maat over wat ze kunnen doen om hun huis energiezuiniger te maken en worden begeleid in het gehele proces van opmaken van een renovatieplan over het zoeken van aannemers, opvolging van de werken tot de betaling van de facturen. Bovendien kunnen ze aanspraak maken op een speciale subsidie van maximaal 30.000 euro die pas moet terugbetaald worden op het moment dat de woning een andere eigenaar krijgt.”