Speur mee in de molen en ontdek Vlieg in de bibliotheek VDT

09 juli 2019

16u23 0 Landen Tijdens de zomervakantie organiseert stad Landen twee leuke zoektochten op maat van de kleinsten, zowel in het belevingscentrum Rufferdinge als in de bibliotheek.

In het vernieuwde Belevingscentrum Rufferdinge kunnen kinderen tussen 8 en 14 jaar zich uitleven met het sabotagespel, een leuke zoektocht doorheen Rufferdinge met als rode draad spoken, techniek en wetenschap. Ook Vlieg is naar jaarlijkse traditie terug aangekomen in de bibliotheek. Zoek samen met deze leuke mascotte de schat en maak kans op leuke prijzen.

“De twee activiteiten passen in onze doelgroepenactivatie van het culturele aanbod”, zegt schepen van Cultuur Gary Peeters (CD&V). “Ook voor de jonge Landenaren is er dus een aanbod tijdens de zomervakantie. Wij brengen hen op een speelse manier in contact met onze cultuurproducten en het is uiteindelijk ook gewoon fijn.”