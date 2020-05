Speelterreinen in Landen gaan weer open. De Beemden slechts bepaalde dagen toegankelijk Vanessa Dekeyzer

28 mei 2020

09u04 0 Landen De speeltuinen in Landen worden vanaf vandaag weer opengesteld. De grote speeltuin in de Beemden is wel enkel op bepaalde dagen terug toegankelijk, namelijk op woensdag, zaterdag en zondag, telkens van 13 tot 18 uur.

“Ook op Pinkstermaandag voorzien we een extra openingsnamiddag van 13 tot 18 uur”, zegt schepen Saartje Ieven (L’anders). “In de Beemden is er een aparte in- en uitgang voorzien. De speeltuin betreden is enkel mogelijk via de parking van de Rietgors. Een begeleider helpt je ter plaatse graag verder.”

De veiligheidsvoorschriften laten maximum 20 kinderen tegelijk toe op een speelterrein. “Indien er al 20 kinderen in een speeltuin aanwezig zijn, vragen we iedereen vriendelijk om geduldig je beurt af te wachten. Zo blijft het spelen veilig voor iedereen, voor jong én oud. We vragen de ouders ook om op een veilige afstand van elkaar te wachten en de handen van de kinderen voor én na het spelen te wassen. We rekenen dus op de burgerzin van iedereen die aanwezig is”, besluit schepen Ieven.