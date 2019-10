Schriftvervalsing Kitty Bottu bewezen, maar Algemeen directeur Landen komt weg met opschorting Kim Aerts

21 oktober 2019

16u47 0 Landen De rechter heeft Kitty Bottu (47), huidig algemeen directeur van de stad Landen, schuldig verklaard aan schriftvervalsing in 2016. Ze antidateerde toen in haar functie als OCMW-secretaris een document tijdens een ontslagprocedure van het diensthoofd van de sociale dienst. Die speelde toen haar job kwijt.

Het Leuvense parket had eerst nog zes maanden cel en 4.000 euro boete geëist voor de valsheid in geschrifte. Aangezien Bottu nog een blanco strafblad kan voorleggen, er geen nieuwe feiten bekend zijn en ze zich in een “precaire gezondheidstoestand” bevindt (Bottu onderging een borstamputatie, red.) volstaat voor de rechter de opschorting. Zo blijft het strafblad van de Sint-Truidense ongeschonden voor de feiten van meer dan drie jaar geleden.

Motivatie ontbrak

Toen moest een evaluatieverslag worden opgesteld over het functioneren van het waarnemend diensthoofd van de sociale dienst. Dat kwam ter sprake op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 maart 2016. Het diensthoofd werd uiteindelijk ontslagen wegens een “negatieve evaluatie” terwijl de motivatie daarvoor ontbrak. De vrouw uit Tienen vocht met succes haar ontslag aan. Ze passeerde daarvoor bij verschillende instanties zoals de stad, de Raad van State en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daar kwam aan het licht dat er geknoeid werd.

Ziek thuis

Bottu, die ziek thuiszat, zou er snel een mouw aangepast hebben door het verslag alsnog te antidateren op 10 maart 2016 om te laten uitschijnen dat alles in kannen en kruiken was vóór de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bijeenkwam. Bottu hield tijdens haar proces vol dat dat allemaal ter goeder trouw was gebeurd.

“Het ging om een administratieve vergetelheid. Ze had nooit het oogmerk om te schaden”, pleitte haar advocaat. Maar daar volgde de rechter niet. “Het staat vast dat er geen evaluatieverslag aanwezig was tijdens de hoorzitting van 24 maart 2016. Ze betwist ook niet dat zij nadien het bewuste evaluatieverslag heeft opgesteld op 26 juni 2016, dit op het bureel van haar vervangster heeft gelegd en dat zij dit document geantidateerd heeft op 10 maart 2016”, stelde de rechter. “Haar verklaring is ongeloofwaardig dat zij het evaluatieverslag geantidateerd heeft omwille van haar ziekteverlof en het is ook ongeloofwaardig dat zij niet wist dat het verslag werd gebruikt als bewijsstuk aan de toezichthoudende overheid en in de annulatieprocedure die het slachtoffer indiende voor de Raad van State.”

De rechter gaf Bottu de opschorting. Zij is na veel getouwtrek sinds 1 februari aangesteld als waarnemend algemeen directeur van de stad Landen.