Scholen in Landen, Zoutleeuw en Tielt-Winge krijgen steun van minister Weyts Vanessa Dekeyzer

08 november 2019

12u49 0 Landen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft 2,5 miljoen euro toegekend aan scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. Onder andere De Vrije Basisschool van Landen, Zoutleeuw en Tielt-Winge kunnen rekenen op geld voor bouw- en renovatieprojecten.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen van Vlaanderen. “Deze regeerperiode trekken we maar liefst een half miljard euro uit voor scholenbouw”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “In de komende jaren gaan we bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen vooral focussen op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar we blijven natuurlijk ook oog hebben voor de andere noden.”

2,5 miljoen euro

Weyts heeft in zijn eerste maand als kersvers Vlaams minister van Onderwijs 2,5 miljoen euro toegekend aan zeven scholen in Vlaams-Brabant. Daarvan gaat 180.000 euro naar de Vrije Basisschool Landen voor de uitbreiding en ombouw van bestaande gebouwen in het kader van een capaciteitsuitbreidingsproject 1 en 2. De Vrije Basisschool van Zoutleeuw krijgt op haar beurt 39,950 euro voor nieuwbouw (uitbreiding) van haar lagere school en Vrije Basisschool Hagekind Tielt-Winge mag rekenen op een subsidie van 15,132 euro voor de aanleg van gescheiden riolering en verwarming met aardgas.