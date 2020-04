Samen met Tienen krijgt het schakelzorgcentrum van Landen groen licht Vanessa Dekeyzer

03 april 2020

17u03 0 Landen De Vlaamse regering zet het licht op groen voor de effectieve opstart van het schakelzorgcentrum in Landen. Landen zal zieken opvangen die niet besmet zijn met het coronavirus.

Tienen neemt patiënten op die besmet raakten met covid-19. Op die manier kan het RZ Tienen zijn capaciteit optimaal benutten. “Landen werkt samen met de stad Tienen voor de opvang van patiënten in het schakelzorgcentrum”, legt Gino Debroux (L’anders), burgemeester van Landen, uit. “Hier in Landen voorzien wij tien bedden in de Villa van Domein ’t Park. Deze plaatsen zullen worden ingevuld door patiënten, die negatief testen en dus niet besmet blijken te zijn met het coronavirus. Het partnerschap met Tienen impliceert dat wij gelijktijdig met hen van start moeten gaan. Het schakelzorgcentrum is operationeel, we zijn er klaar voor om de patiënten met de best mogelijke zorgen op te nemen zodra dit nodig is. “