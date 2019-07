Roefelaars worden politie-inspecteur Kristien Bollen

08 juli 2019

14u27 0

De jeugddienst van de stad Landen organiseerde opnieuw een grote Roefeldag. Kinderen tussen 3 en 12 jaar konden zich een namiddag lang inleven in een groot aantal diverse beroepstakken. Een zeventigtal kinderen bezochten de politiezone Getevallei in Landen waar ze heel even politie-inspecteur konden zijn. Zij kregen uitleg over het beroep en de taak van de politie en kregen een rondleiding in het nieuwe gebouw. Ook het voertuigenpark kwam aan de beurt. De Roefelaars dienden tevens een aantal opdrachten uit te voeren.

Als kers op de taart verschanste er zich een ware “boef” in het gebouw. De jonge rechercheurs moesten de “boef” opsporen en in de cel stoppen. Gelukkig bleek het opgezet spel te zijn en was de dief een medewerker. Na een hete en bewogen namiddag keerden de kinderen vermoeid maar tevreden naar huis.​