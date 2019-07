Reuzen van Landen hebben nieuw hoofd gekregen vdt

15 juli 2019

14u45 2 Landen De reuzen Nestke en Tineke van Walshoutem hebben een nieuw hoofd gekregen. De vorige versies waren aan vervanging toe. “Nu zijn deze reuzen klaar om de komende decennia te blijven schitteren aan het reuzenfirmament”, zegt schepen van Cultuur, Gary Peeters (CD&V).

“De reuzen zijn enorm belangrijk voor het culturele leven in onze stad”, gaat de schepen verder. “In 2011 hebben zij door hun geboorte zoveel mensen dichter bij elkaar gebracht. We herinneren ons allemaal die legendarische 23 juni 2011. Onze stad bestond 800 jaar en de reuzen kwamen onder massale belangstelling voor het eerst naar buiten.”

Op heel wat Landense activiteiten komen de Landense reuzen nog steeds buiten. Nestke en Tineke, de twee reuzen van deelgemeente Walshoutem, stonden afgelopen weekend nog centraal tijdens het dorpsfeest.

Tineke is de dochter van Sus van Hache Bouché en Clothilde van Drijgrachten. Nestke is de zoon van Nol van Sabemden en Rita van Walho. Beide reuzen werden geboren op 8 maart 1970 en in iedere carnavalsstoet liepen ze sindsdien als ereburgers voorop. Af en toe zetten ze ook een stapje in de wereld. Als trotse ereburgers zagen ze hoe hun nieuwe vrienden, de toekomstige reuzen uit alle windstreken van Landen, groeiden en vorm kregen, week na week. “Vandaag is het precies andersom. Nu kijken de andere reuzen vol verwachting op naar Nestke en Tineke, want beide giganten kregen een nieuw hoofd.”