Regionaal Landschap Zuid-Hageland plaatst met steun van de provincie zijn 100.000ste haagplant Vanessa Dekeyzer

02 december 2019

14u59 1 Landen Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw plantte, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, haar 100.000ste stuk haag in de Kasteelhoeve van Wange. “Dankzij onze samenwerking met RLZH kunnen wij een steentje bijdragen aan natuur- en landschapsversterking rond de Kasteelhoeve”, zegt eigenaar Philip Van Kelst.

“We plantten enkele kilometers meidoornhaag aan als natuurlijke afsluiting voor de paardenweide zodat we op termijn een volledig draadloos domein hebben”, gaat Philip verder.

In totaal is er op acht jaar tijd 28 kilometer aan haag, heg of houtkant bijgekomen in Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw. “Dit maakt de streek mooi voor wandelaars en fietsers. Ook voor landbouwers hebben hagen voordelen want ze helpen om erosie te bestrijden, dragen bij aan de bestuiving van de gewassen, gaan verdroging tegen en creëren schaduw voor vee”, zegt Marc Wijnants, voorzitter van Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

“Natuur is de beste investering voor het klimaat”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Leefmilieu. “Niet enkel bomen, maar ook hagen en heggen, bloemrijke bermen en graslanden, halen CO2 uit de lucht en verhogen het welbevinden van de inwoners. Bovendien vormen ze een belangrijk leefgebied voor heel wat planten en dieren. Enkele van onze provinciale koesterburen, zoals de sleedoornpage en geelgors zijn grote fan van hagen en heggen om hun nesten in te bouwen en voedsel te zoeken.”