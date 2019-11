Protestantse klokken luiden over Rumsdorp Vanessa Dekeyzer

02 november 2019

11u51 0 Landen De kerk van Rumsdorp heeft een opvallend nieuwe bestemming gekregen als protestants-evangelische kerk. “Eigenlijk is het niet zo vreemd dat een voormalige rooms-katholieke kerk in protestantse handen komt te vallen”, zegt predikant Eric Corthauts. “De kapel van Rumsdorp leent zich daar, omwille van haar soberheid, uitstekend voor.”

In het kerkenbeleidsplan, opgemaakt in 2017, was de sluiting van onder meer de Sint-Gilliskapel van Rumsdorp, voorzien. Zo geschiedde ook in januari 2018. Ze werd onttrokken voor de roomse eredienst en bood zo de mogelijkheid voor overdracht aan de protestantse eredienst. “De Sint-Gilliskapel- of kerk is door de kerkraad van Sint-Gertrudis wel leeggemaakt. Heiligenbeelden passen immers niet binnen het protestantse gedachtegoed”, aldus Eric. “

De protestantse kerk van Landen was 27 jaar gehuisvest in een pand aan de Hannuitsesteenweg. Ze bedient een gebied van ongeveer 65.000 inwoners van Geetbets, Gingelom, Landen, Linter, Sint-Truiden en Zoutleeuw. “Het verschil tussen de rooms-katholieke en de protestantse theologie is niet zomaar uit te leggen. Grosso modo komt het er op neer dat protestanten geen Mariaverering kennen, noch een cultus van zalig verklaarden en heiligen”, vertelt Eric. “Wij spreken van een heilig advondmaal in plaats van eucharistie en kennen slechts twee sacramenten, namelijk doop en bediening van de Avondmaalstafel.”

Binnen de kerkgemeente, de protestantse benaming voor parochie, wordt er goed gereageerd op de nieuwe huisvesting. Ook de inwoners van Rumsdorp kunnen zich vinden in de nieuwe bestemming van ‘hun’ kerk, een beschermd monument uit 1728. “Het is de tweede kerk in Landen die in gebruik genomen wordt door een andere geloofsgemeenschap”, zegt burgemeester Gino Debroux (Landers). “De Sint-Norbertuskerk in Landen wordt sinds enkele jaren gebruikt door de Roemeens Orthodoxe kerk.”

“In de toekomst zullen nog een aantal kerken een andere bestemming krijgen, zoals voorzien is in het kerkenplan”, gaat de burgemeester verder. “Ik denk dan aan de kerk van Walshoutem, Wange, Ezemaal en Neerlanden. Een andere bestemming hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat er een andere geloofsgemeenschap in komt. Het kan ook gaan om een ontmoetingscentrum of een museum. Het is alvast een goede zaak dat de kerken, die uiteindelijk met gemeenschapsgeld zijn betaald, niet blijven leegstaan en een nieuwe invulling krijgen.”