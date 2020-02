Politiezone Getevallei en Alexianen Zorggroep Tienen bundelen krachten in kunst Kristien Bollen

20 februari 2020

18u31 0 Landen Kunst & Co werkte, in samenwerking met de politiezone, op een visuele manier de verschillende waarden uit. Het resultaat van deze samenwerking werd vandaag tentoongesteld in het politiekantoor te Landen in aanwezigheid van het politiecollege en alle andere partners.

SamenMetRespect

De nieuwe politiezone Getevallei wil een politie in verbinding zijn met enerzijds zijn burgers, maar anderzijds met alle interne en externe partners en belanghebbenden waar er mee samengewerkt wordt. In de nieuwe politiezone staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal, meerbepaald het efficiënt aanwenden van mensen en middelen in een transparante organisatie waar samenwerking steeds voorop staat. #SamenMetRespect

Visie en waarden

In de voorbereiding naar het ontstaan van de nieuwe politiezone werd er door het BOT (beleidsondersteunend team) een nieuwe missie, visie en bijhorende waarden ontwikkeld. Uitgaand van de kerngedachte van onze politionele organisatie kwam het spontane idee om de waarden samen met een sociale organisatie uit te werken zodat het een zinvol project werd waarbij de waarden gedragen worden door iedereen in onze samenleving.

Zo gezegd, zo gedaan! Met dit eerste project wil de politiezone kwetsbare groepen zo veel mogelijk betrekken. Zo ontsproot het idee om de vraag te stellen aan de Broeders Alexianen in Tienen om zo het positief contact tussen cliënten en de politiedienst verder te stimuleren. Binnen de Alexianen Zorggroep Tienen is er een kunstgroep ‘Kunst & Co die wekelijks een halve dag per week op een creatieve en artistieke manier werken aan hun ontplooiing en herstel. De kunstenaars van deze groep gingen de uitdaging aan.

PZ GEVA

Het resultaat dat samen werd bereikt met dit project is prachtig. De mesen van Kunst en Co werkten vijf thema’s uit : Professioneel, Zichtbaarheid, Gedrevenheid, Eerlijkheid, Verantwoordelijkheid en Aanspreekbaarheid.Neem telkens de eerste letter en je komt dus tot Pz Geva. Ze deden dit op een eigenzinnige manier. Zo koos men voor een portret van Salvador Dali als politieagent. Dali stond gekend voor zijn perfectie tot in de details, een echte profesioneel dus. Ook voor de andere waardes uit te beelden gebruikten ze hun eigenzinnige verbeelding.

Erkenning

Voor de medewerkers en kunstenaars van Kunst & Co is dit een erkenning. Een van hen is David Dodukalo (36) en is al meer dan 15 jaar bezig met kunst. “Zelf ga ik ook nog naar de acadelie, maar die halve dag bij Kunst & Co is wel speciaal. Het is helemaal geen schoolprincipe, je kan er je eigen ding doen. Je kan dus volledig jezelf zijn, het heeft een kalmerend aspect en je bent even weg uit de realiteit terwijl het ook een ‘thuis’ gevoel heeft” vertelt David. Al was werken in opdracht toch speciaal. “Het is inderdaad wel iets anders, een hele daging zo een opdracht maar we hebben het met zen allen samen toch tot een goed eind gebracht. Ook leuk dat deze nu ook echt worden tentoon gesteld voor iedereen.”

Rondreis

Om dit project de nodige slagkracht te geven zullen de kunstwerken in de nabije toekomst een reis maken doorheen de verschillende politiekantoren zodat burgers en medewerkers ze kunnen bewonderen en zich de waarden echt kunnen internaliseren.