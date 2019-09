Politie laat woonwagen Alexander takelen: “Maar ik ga hier niét weg” Vanessa Dekeyzer

13 september 2019

14u39 6 Landen Het onvermijdelijke is vrijdagochtend gebeurd in de Konijnenbergstraat in Eliksem. Alexander R. verbleef er al geruime tijd in zijn caravans op een stuk grond dat eigendom is van zijn buurman. In het bijzijn van de politie werden de woonwagens nu getakeld. Het OCMW van Landen bood Alexander een noodwoning aan, maar hij weigert elke vorm van hulp. “Ik ga hier niet weg.”

Alexander woont sinds 1991 op de Konijnenbergstraat. Eerst was dat in een woning van zijn broer, maar die geraakte zodanig in verval dat het gebouw instortte. Op deze plaats werd een caravan neergepoot. Daar verbleef Alexander nog steeds in, ondanks het feit dat het stuk grond intussen verkocht was aan zijn naaste buurman Stijn.

“Als Alexander het stuk zelf had kunnen kopen, was dat voor mij geen enkel probleem geweest, maar dat kon hij niet”, zegt Stijn. “En ik had nog extra weide voor de paarden nodig. Het was dan ook logisch dat ik interesse had in het stuk grond, dat aan de huidige weide grenst.”

Na de aankoop leek Alexander geen aanstalten te maken om met zijn caravan te verhuizen. “We hebben de stad meermaals gevraagd om in deze zaak iets te ondernemen, nog voor de aankoop rond was”, zegt Stijn. “Die man leeft hier tussen de ratten en de rommel, zonder enige vorm van voorzieningen.”

Langstaartjes

“Ik heb dat allemaal niet nodig”, zegt Alexander. “De ‘langstaartjes’ zijn mijn vrienden. En ik heb een klein vuurtje in de winter om me warm te houden.” Met dat vuurtje liep het drie jaar geleden wel mis. De caravan van Alexander vatte vuur en hij liep toen zelf ernstige verwondingen op. De caravan was onbewoonbaar, maar er werd een nieuwe aangeboden dankzij hulp uit de buurt.

“Eigenlijk had men toen moeten ingrijpen”, zegt buurman Stijn. “De stad heeft altijd een gedoogbeleid gevoerd. Zelfs zijn celstraf mocht hij hier in zijn caravan met enkelband uitzitten.” Stijn besloot nu zelf kordaat op te treden. “Het is mijn plicht als eigenaar van deze grond om ervoor te zorgen dat het hier gefatsoeneerd wordt. De opkuis is voor mijn rekening.”

Noodwoning geweigerd

Met grote machines werd eerst al het onkruid rondom de caravans verwijderd. Daarna werd het stort met daartussen honderden bierblikjes, een kinderwagen en ongedierte, in de container gegooid. En tot slot was het tijd om de caravans van het domein te halen. “We hebben er in het verleden alles aan gedaan om deze man een deftig onderkomen te bieden”, zegt OCMW-voorzitter Eddy Vandenbosch (L’anders). “Ook na de brand werd hem een sleutel van een noodwoning aangeboden, maar hij heeft steeds alle hulp geweigerd.”

Eddy kon samen met de politie Alexander overtuigen om mee naar het OCMW te gaan. Opnieuw werd hem daar een noodwoning aangeboden. “En opnieuw heeft hij die geweigerd”, aldus Eddy. “Zijn caravan is in bewaring bij de stad. Hij wil die nu kost wat kost terug, maar eerst moet er een locatie gevonden worden waar die mag staan, want het is nu niet de bedoeling dat hij op de openbare weg in de Konijnenbergstraat mag staan. We volgen de situatie van nabij op, zodat er geen overlast voor de buurt is.”