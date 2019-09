Politie kan paard en eigenaar herenigen Kristien Bollen

13 september 2019

19u13 0

In de Overhespenstraat in Landen liep deze ochtend rond 10.20 uur een groot bruin paard los. Nog voor politie ter plaatse was had een voorbijganger het dier veilig in een nabijgelegen weide kunnen onderbrengen. De agenten konden de chip van het paard uitlezen en zo de eigenaar achterhalen. Het paard bleek slechts enkele straten verderop ontsnapt te zijn. De eigenaar kwam het dier snel ophalen en plaatste het opnieuw in zijn vertrouwde omgeving.